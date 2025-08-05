Reckitt Benckiser Aktie
Marktkap. 42,58 Mrd. EURKGV 23,74 Div. Rendite 4,18%
WKN A0M1W6
ISIN GB00B24CGK77
Symbol RBGPF
Reckitt Benckiser Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Outperform
|Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
65,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
54,72 £
|Abst. Kursziel*:
18,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
54,76 £
|Abst. Kursziel aktuell:
18,70%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,15 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
