DAX aktuell

DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt

12.02.26 07:10 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX vor Annäherung an 25.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Am Donnerstag dürfte es erneut die wichtige Marke von 25.000 Punkten sein, die der deutsche Leitindex ins Visier nimmt.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.856,2 PKT -131,7 PKT -0,53%
Charts|News|Analysen

Der DAX hatte nach Veröffentlichung des uS-Arbeitsmarktberichtes am Mittwoch 0,53 Prozent schwächer bei 24.856,15 Zählern geschlossen. Am Donnerstag zeichnen sich vorbörslich leichte Startgewinne ab.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

25.000-Punkte-Marke weiter im Blick

Mit einem voraussichtlichen Startplus am Donnerstag dürfte sich der deutsche Leitindex in der Nähe der runden Marke von 25.000 Punkten aufhalten, Experten zufolge wird der DAX auf einen weiteren Ausbruchsversuch über die dortige Charthürde lauern. Entscheidend dafür wäre das gut eine Woche alte, nächste Zwischenhoch knapp unter 25.100 Punkten.

Vorgaben durchwachsen

Die Vorgaben sind dabei nicht eindeutig: Die US-Indizes hatten am Mittwoch zunächst positiv auf den Arbeitsmarktbericht reagiert, ihre Gewinne jedoch schnell wieder abgegeben. Nach dem europäischen Handelsende beruhigte sich das Geschehen aber und es folgten keine Kursverluste, obwohl die Renditen am Anleihemarkt deutlich anzogen.

Der enorm starke Stellenaufbau außerhalb der Landwirtschaft zeichnet zwar ein positives Bild der US-Wirtschaft. Die nächste Zinssenkung der US-Notenbank lässt da aber nach Einschätzung der Anleger wohl etwas länger auf sich warten. Der erste Zinsschritt in diesem Jahr wird am Markt laut einem Commerzbank-Experten nun im Juli erwartet, nicht mehr im Juni.

Aus Asien kommen uneinheitliche Impulse, dort bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, KenDrysdale / Shutterstock.com

