Unilever Aktie
Marktkap. 130,98 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5050 Pence auf "Buy" belassen. Das bereinigte Wachstum im dritten Quartal sei leicht besser als erwartet gewesen, wenngleich das Tempo der Verbesserungen wohl etwas schwächer sein dürfte als gegenwärtig am Markt angenommen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu dem Bericht./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Buy
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,58 £
|Abst. Kursziel*:
8,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,53 £
|Abst. Kursziel aktuell:
8,53%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,26 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
