FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5050 Pence auf "Buy" belassen. Das bereinigte Wachstum im dritten Quartal sei leicht besser als erwartet gewesen, wenngleich das Tempo der Verbesserungen wohl etwas schwächer sein dürfte als gegenwärtig am Markt angenommen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu dem Bericht./ajx/ag

