DAX 24.205 +0,0%ESt50 5.658 -0,2%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,25 +0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.752 +1,1%Euro 1,1642 +0,2%Öl 66,16 +0,3%Gold 4.107 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Intel 855681 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX unentschlossen -- Wall Street höher erwartet -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Siltronic: Sturm auf die 60 Euro Siltronic: Sturm auf die 60 Euro
Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
Unilever Aktien-Sparplan
53,72 EUR -0,08 EUR -0,15 %
STU
46,53 GBP -0,32 GBP -0,68 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 130,98 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B10RZP78

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

Deutsche Bank AG

Unilever Buy

15:01 Uhr
Unilever Buy
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
53,72 EUR -0,08 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5050 Pence auf "Buy" belassen. Das bereinigte Wachstum im dritten Quartal sei leicht besser als erwartet gewesen, wenngleich das Tempo der Verbesserungen wohl etwas schwächer sein dürfte als gegenwärtig am Markt angenommen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu dem Bericht./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Buy

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,58 £		 Abst. Kursziel*:
8,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,53 £		 Abst. Kursziel aktuell:
8,53%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

15:01 Unilever Buy Deutsche Bank AG
12:01 Unilever Sell UBS AG
11:06 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:01 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56 Unilever Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

Dow Jones Zahlen präsentiert Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform'
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever gewinnt am Mittag an Fahrt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5400 Pence
dpa-afx Unilever bestätigt Prognose - Aktie kaum bewegt
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag im Aufwind
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
MarketWatch A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the ice-cream company’s voice.
FOX Business Ben & Jerry's cofounder leaves business after 47 years, claiming he's been 'silenced' by Unilever
Business Times Ben & Jerry's co-founder resigns citing loss of independence under Unilever
RTE.ie Ben & Jerry's co-founder resigns amid Unilever rift
Financial Times Ben & Jerry’s co-founder quits over Unilever ‘silencing’ of social mission
Zacks What Makes Unilever (UL) a New Buy Stock
RSS Feed
Unilever plc zu myNews hinzufügen