ATOSS Software Aktie
Marktkap. 1,7 Mrd. EURKGV 39,97 Div. Rendite 1,87%
WKN 510440
ISIN DE0005104400
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 130 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Atoss sei einer seiner Favoriten für die Berichtssaison gewesen, und dies habe man mit starken Ergebnissen gerechtfertigt, schrieb Nicolas Herms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Auftragseingang und Profitabilität hätten enorm angezogen. Investitionen zahlten sich aus./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ATOSS Software Buy
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
119,60 €
|Abst. Kursziel*:
17,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
120,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,89%
|
Analyst Name:
Nicolas Herms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ATOSS Software AG
|14:11
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|08:01
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
