ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 36,50 auf 40,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe ein starkes drittes Quartal hinter sich, schrieb Amit Jagadeesh in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen sei gut positioniert, um trotz zunehmenden Wettbewerbs in Deutschland seine Marktanteile zu behalten. Ungeachtet des starken Kursanstiegs habe die Bewertung noch Luft nach oben. Der Analyst hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2028 an./rob/ajx/gl

