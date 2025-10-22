flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,43 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 36,50 auf 40,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe ein starkes drittes Quartal hinter sich, schrieb Amit Jagadeesh in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen sei gut positioniert, um trotz zunehmenden Wettbewerbs in Deutschland seine Marktanteile zu behalten. Ungeachtet des starken Kursanstiegs habe die Bewertung noch Luft nach oben. Der Analyst hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2028 an./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,92 €
|Abst. Kursziel*:
21,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,55%
|
Analyst Name:
Amit Jagadeesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|23.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|23.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|23.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|16.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.25
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research
|26.05.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.