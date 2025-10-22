DAX 24.230 +0,1%ESt50 5.674 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,26 +0,4%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.887 +1,2%Euro 1,1614 +0,0%Öl 65,83 -0,2%Gold 4.069 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Asiens Börsen fest -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
MTU Aero Engines-Aktie: Jüngste Einstufung durch Warburg Research MTU Aero Engines-Aktie: Jüngste Einstufung durch Warburg Research
VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

flatexDEGIRO Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,18 EUR +0,02 EUR +0,06 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,43 Mrd. EUR

KGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN FTG111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000FTG1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FNNTF

UBS AG

flatexDEGIRO Buy

12:01 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
33,18 EUR 0,02 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 36,50 auf 40,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe ein starkes drittes Quartal hinter sich, schrieb Amit Jagadeesh in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen sei gut positioniert, um trotz zunehmenden Wettbewerbs in Deutschland seine Marktanteile zu behalten. Ungeachtet des starken Kursanstiegs habe die Bewertung noch Luft nach oben. Der Analyst hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2028 an./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,92 €		 Abst. Kursziel*:
21,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,55%
Analyst Name:
Amit Jagadeesh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

23.10.25 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 flatexDEGIRO Buy UBS AG
22.10.25 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
10.10.25 flatexDEGIRO Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Friedrich Vorwerk, Sartorius, FlatexdeGiro, Teamviewerund Adidas. Stocks in Action: Friedrich Vorwerk, Sartorius, FlatexdeGiro, Teamviewerund Adidas.
finanzen.net MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht Verluste
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: mittags Gewinne im MDAX
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro scheitern knapp an weiterem Rekordhoch
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO continues to grow significantly in the third quarter – Guidance for full year 2025 raised
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Full-year 2025 guidance raised following continued growth in the third quarter
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: flatexDEGIRO AG: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, Best interest sell order of 252.841 shares.
RSS Feed
flatexDEGIRO AG zu myNews hinzufügen