DAX 24.231 +0,1%ESt50 5.665 -0,1%MSCI World 4.374 +0,7%Top 10 Crypto 15,04 -1,0%Nas 23.209 +1,2%Bitcoin 94.683 -0,1%Euro 1,1625 +0,0%Öl 66,50 +0,8%Gold 4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX unentschlossen -- Wall Street höher -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
UBS-Aktie tiefer: UBS-Vize-Verwaltungsratspräsident geht 2026 in den Ruhestand UBS-Aktie tiefer: UBS-Vize-Verwaltungsratspräsident geht 2026 in den Ruhestand
Holcim-Aktie fester: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn Holcim-Aktie fester: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
95,16 EUR -1,38 EUR -1,43 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 21,01 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

DZ BANK

Beiersdorf Kaufen

16:36 Uhr
Beiersdorf Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
95,16 EUR -1,38 EUR -1,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 133 Euro belassen. Das Wachstum der Kernmarke Niveau habe im dritten Quartal enttäuscht, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er merkte aber zugleich an, dass die Einführung eines innovativen Anti-Aging-Produkts im September für einen Umsatzschub gesorgt habe. Von einer leichten Senkung der Consumer-Wachstumsprognose für 2025 habe sich der Kapitalmarkt kaum überrascht gezeigt. 2026 sollten auch Effizienzmaßnahmen und eine sorgsame Preispolitik eine Wachstumsbeschleunigung ermöglichen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Kaufen

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
94,86 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
95,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

12:01 Beiersdorf Sell UBS AG
23.10.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Beiersdorf Sell UBS AG
23.10.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
23.10.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Investment-Tipp Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Beiersdorf-Aktie Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Beiersdorf-Aktie
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Freitagnachmittag ein
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX-Börsianer greifen zu
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell
dpa-afx Beiersdorf-Aktie tiefer: UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 92 Euro - 'Sell'
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Mittag leichter
finanzen.net Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Beiersdorf-Aktie
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagmittag im Minus
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen