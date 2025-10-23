DAX 24.205 +0,0%ESt50 5.658 -0,2%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,25 +0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.752 +1,1%Euro 1,1642 +0,2%Öl 66,16 +0,3%Gold 4.107 -0,5%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

114,00 EUR +6,00 EUR +5,56 %
STU
97,50 GBP +4,04 GBP +4,32 %
LSE
Marktkap. 51,67 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

Deutsche Bank AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

14:21 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
114,00 EUR 6,00 EUR 5,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien durch die Bank gut gewesen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,66 £		 Abst. Kursziel*:
17,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
97,50 £		 Abst. Kursziel aktuell:
17,95%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,15 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

14:21 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
12:36 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
10:56 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

Dow Jones Margenwachstum LSEG-Aktie mit Gewinnen: Höhere Marge und Verkauf von Geschäftsbereichs-Anteil LSEG-Aktie mit Gewinnen: Höhere Marge und Verkauf von Geschäftsbereichs-Anteil
finanzen.net Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt nachmittags zu
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: So performt der FTSE 100 mittags
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester
Dow Jones KORREKTUR: LSEG hebt Margenprognose an und verkauft Anteil (NICHT beteiligt sich) an Post Trade Solutions
finanzen.net Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
Financial Times London Stock Exchange Group forced to open roof space to rivals
