ATOSS Software Aktie

119,80 EUR +0,60 EUR +0,50 %
STU
Marktkap. 1,7 Mrd. EUR

KGV 39,97 Div. Rendite 1,87%
WKN 510440

ISIN DE0005104400

Warburg Research

ATOSS Software Buy

12:06 Uhr
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
ATOSS Software AG
119,80 EUR 0,60 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Das dynamische Wachstum setze sich bei Atoss fort, lobte Felix Ellmann am Freitag die jüngsten Geschäftszahlen. Die Margen entwickelten sich stark./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
157,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
119,60 €		 Abst. Kursziel*:
31,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
119,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,05%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

12:06 ATOSS Software Buy Warburg Research
08:01 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
25.07.25 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu ATOSS Software AG

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: SAP, Kering, Atoss Software, MTU Aero Engines, Nokia Stocks in Action: SAP, Kering, Atoss Software, MTU Aero Engines, Nokia
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter
dpa-afx ATOSS Software-Aktie zweistellig höher: Zuversichtlicher bei Marge 2025
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX am Donnerstagnachmittag in Grün
finanzen.net TecDAX aktuell: So steht der TecDAX am Donnerstagnachmittag
TraderFox Atoss Software verzeichnet eine Nachfragebelebung nach Workforce Management-Software. Anhebung der 2025er Prognose für die EBIT-Marge!
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mit Gewinnen
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Verlustzone
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Successful third quarter posting continued revenue growth and strong profitability
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: Christof Leiber, Acquisition of 15,935 LTI RSUs as part of share-based compensation. Upon vesting, ATOSS Software SE shares (ISIN DE0005104400) will be transferred at a ...
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: Pritim Kumar Krishnamoorthy, Acquisition of 39,838 LTI RSUs as part of share-based compensation. Upon vesting, shares in ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) will be ...
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: First half-year posting double-digit revenue growth and continued strong profitability
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Distribution of EUR&#160;2.13 per share decided; growth trajectory maintained in 2025
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Successful start to the year in the first quarter of 2025 with continuous double-digit growth
EQS Group EQS-News: Munich workforce specialist posts new revenue and earnings records in 2024 financial year
