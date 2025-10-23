ATOSS Software Aktie
Marktkap. 1,7 Mrd. EURKGV 39,97 Div. Rendite 1,87%
WKN 510440
ISIN DE0005104400
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Das dynamische Wachstum setze sich bei Atoss fort, lobte Felix Ellmann am Freitag die jüngsten Geschäftszahlen. Die Margen entwickelten sich stark./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: ATOSS Software Buy
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
157,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
119,60 €
|Abst. Kursziel*:
31,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
119,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,05%
|
Analyst Name:
Felix Ellmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ATOSS Software AG
|12:06
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|08:01
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
