ATOSS Software-Aktie knickt ein - Oddo BHF sieht Risiken
Nach einer negativ aufgenommenen Studie haben die Aktien von ATOSS Software am Dienstag ihre jüngste Stabilisierung beendet.
Werte in diesem Artikel
Die Papiere des Spezialisten für Personalmanagement-Software sackten bis zum frühen Nachmittag via XETRA um 6,4 Prozent auf 105,20 Euro ab und waren damit das Schlusslicht im SDAX.
Analyst Sinan Doganli von der Investmentbank Oddo BHF hatte die Aktien von ATOSS Software mit "Neutral" in die Bewertung aufgenommen und sieht nur noch ein begrenztes weiteres Aufwertungspotenzial für die Papiere des Anbieters von Software und Beratungslösungen rund um den Personaleinsatz. Vielmehr könnten der Gegenwind von der Konjunktur und Risiken im Zusammenhang mit der internationalen Expansionsstrategie den Kurs unter Druck setzen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|24.07.2025
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
