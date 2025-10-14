DAX24.177 -0,9%Est505.538 -0,5%MSCI World4.252 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -4,1%Nas22.376 -1,4%Bitcoin96.169 -3,5%Euro1,1575 ±0,0%Öl62,08 -2,1%Gold4.132 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Alibaba A117ME BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- US-Börsen in Rot -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Stabilisierung beendet

ATOSS Software-Aktie knickt ein - Oddo BHF sieht Risiken

14.10.25 14:54 Uhr
ATOSS Software-Aktie sackt ab: Oddo BHF sieht begrenztes weiteres Aufwertungspotenzial | finanzen.net

Nach einer negativ aufgenommenen Studie haben die Aktien von ATOSS Software am Dienstag ihre jüngste Stabilisierung beendet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
105,20 EUR -6,60 EUR -5,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des Spezialisten für Personalmanagement-Software sackten bis zum frühen Nachmittag via XETRA um 6,4 Prozent auf 105,20 Euro ab und waren damit das Schlusslicht im SDAX.

Wer­bung

Analyst Sinan Doganli von der Investmentbank Oddo BHF hatte die Aktien von ATOSS Software mit "Neutral" in die Bewertung aufgenommen und sieht nur noch ein begrenztes weiteres Aufwertungspotenzial für die Papiere des Anbieters von Software und Beratungslösungen rund um den Personaleinsatz. Vielmehr könnten der Gegenwind von der Konjunktur und Risiken im Zusammenhang mit der internationalen Expansionsstrategie den Kurs unter Druck setzen.

/la/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ATOSS Software

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ATOSS Software

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Nachrichten zu ATOSS Software AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ATOSS Software AG

DatumRatingAnalyst
05.09.2025ATOSS Software BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025ATOSS Software BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025ATOSS Software BuyWarburg Research
24.07.2025ATOSS Software HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025ATOSS Software BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.09.2025ATOSS Software BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025ATOSS Software BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025ATOSS Software BuyWarburg Research
14.07.2025ATOSS Software BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025ATOSS Software BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.07.2025ATOSS Software HoldJefferies & Company Inc.
23.05.2025ATOSS Software HoldJefferies & Company Inc.
25.04.2025ATOSS Software HoldJefferies & Company Inc.
31.01.2025ATOSS Software HoldJefferies & Company Inc.
13.01.2025ATOSS Software HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ATOSS Software AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen