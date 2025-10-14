DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,40 -3,5%Nas22.522 -0,8%Bitcoin97.626 -2,0%Euro1,1607 ±-0,0%Öl62,28 -1,8%Gold4.154 +0,3%
Ausblick: ASML NV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

14.10.25 23:18 Uhr
Ausblick: ASML NV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

ASML NV gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

ASML NV
847,10 EUR -2,20 EUR -0,26%
ASML NV wird sich am 15.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,46 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,41 Prozent erhöht. Damals waren 5,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

ASML NV soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,75 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 23 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,47 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 24,08 EUR aus. Im Vorjahr waren 19,25 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 35 Analysten im Durchschnitt 32,36 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 28,26 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
13.10.2025ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.10.2025ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025ASML NV BuyUBS AG
01.10.2025ASML NV BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.10.2025ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025ASML NV BuyUBS AG
01.10.2025ASML NV BuyUBS AG
30.09.2025ASML NV BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.10.2025ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
25.09.2025ASML NV HaltenDZ BANK
16.09.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
04.09.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

