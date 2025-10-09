DAX24.662 +0,3%Est505.642 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1614 -0,1%Öl65,90 -0,3%Gold4.045 +0,2%
Mit sofortiger Wirkung

ASML-Aktie stabil: Marco Pieters zum Chief Technology Officer ernannt

09.10.25 12:03 Uhr
ASML-Aktie stabil: Neuer Chief Technology Officer | finanzen.net

ASML hat den Unternehmensveteranen Marco Pieters mit sofortiger Wirkung zum Chief Technology Officer ernannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
850,30 EUR -1,80 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der niederländische Hersteller von Anlagen für die Halbleiterfertigung mitteilte, verfügt Pieters über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Unternehmen. Der Aufsichtsrat plant, Pieters am 22. April auf der Hauptversammlung in den Vorstand zu berufen. Geplant ist außerdem, Chief Financial Officer Roger Dassen für eine vierjährige Amtszeit und Chief Operations Officer Frederic Schneider-Maunoury für eine zweijährige Amtszeit wiederzubestellen.

Wer­bung

Die ASML-Aktie notiert an Donnerstag an der EURONEXT zeitweise stabil bei 851,80 Euro.

DJG/DJN/brb/cbr

DOW JONES

Bildquellen: ASML

