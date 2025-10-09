Mit sofortiger Wirkung

ASML hat den Unternehmensveteranen Marco Pieters mit sofortiger Wirkung zum Chief Technology Officer ernannt.

Wie der niederländische Hersteller von Anlagen für die Halbleiterfertigung mitteilte, verfügt Pieters über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Unternehmen. Der Aufsichtsrat plant, Pieters am 22. April auf der Hauptversammlung in den Vorstand zu berufen. Geplant ist außerdem, Chief Financial Officer Roger Dassen für eine vierjährige Amtszeit und Chief Operations Officer Frederic Schneider-Maunoury für eine zweijährige Amtszeit wiederzubestellen.

Die ASML-Aktie notiert an Donnerstag an der EURONEXT zeitweise stabil bei 851,80 Euro.

DJG/DJN/brb/cbr

DOW JONES