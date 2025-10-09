ASML-Aktie stabil: Marco Pieters zum Chief Technology Officer ernannt
ASML hat den Unternehmensveteranen Marco Pieters mit sofortiger Wirkung zum Chief Technology Officer ernannt.
Werte in diesem Artikel
Wie der niederländische Hersteller von Anlagen für die Halbleiterfertigung mitteilte, verfügt Pieters über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Unternehmen. Der Aufsichtsrat plant, Pieters am 22. April auf der Hauptversammlung in den Vorstand zu berufen. Geplant ist außerdem, Chief Financial Officer Roger Dassen für eine vierjährige Amtszeit und Chief Operations Officer Frederic Schneider-Maunoury für eine zweijährige Amtszeit wiederzubestellen.
Die ASML-Aktie notiert an Donnerstag an der EURONEXT zeitweise stabil bei 851,80 Euro.
