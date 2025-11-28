DAX 23.837 +0,3%ESt50 5.668 +0,3%MSCI World 4.395 -0,1%Top 10 Crypto 11,54 -7,3%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.450 -4,5%Euro 1,1611 +0,2%Öl 63,59 +0,6%Gold 4.241 +0,6%
ASML NV Aktie

903,20 EUR -3,80 EUR -0,42 %
STU
903,40 EUR +6,20 EUR +0,69 %
ASX
Marktkap. 350,16 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

08:01 Uhr
ASML NV Overweight
ASML NV
903,20 EUR -3,80 EUR -0,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande setzte die Aktien des Lithografie-Spezialisten zudem auf die "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen von JPMorgan. ASML befinde sich in einem mehrjährigen Aufschwung, so der Experte am Freitagabend. Im Rahmen seines Branchenausblicks für 2026 sind die Aktien der Niederländer auch sein Halbleiter-Favorit. Angesichts immens steigender Marktpreise für DRAM-Speicherchips sei es keine Frage des ob, sondern lediglich wann neue Kapazitäten aufgebaut würden. Moderne DRAM-Speicher nutzen EUV-Belichtung von ASML./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
907,90 €		 Abst. Kursziel*:
21,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
903,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,79%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
965,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

