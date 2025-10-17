DAX 24.096 +1,1%ESt50 5.644 +0,7%MSCI World 4.307 +0,2%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.109 +2,1%Euro 1,1654 -0,1%Öl 60,73 -1,0%Gold 4.262 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Tango Therapeutics peilt nach klinischer Validierung den Markteintritt an Tango Therapeutics peilt nach klinischer Validierung den Markteintritt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
883,50 EUR +3,00 EUR +0,34 %
STU
901,00 EUR +27,50 EUR +3,15 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 339,42 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

13:21 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
883,50 EUR 3,00 EUR 0,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Ein vorsichtig positiver Ausblick signalisiere einen Wendepunkt beim Ausrüster der Halbleiterbranche, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.000,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
882,70 €		 Abst. Kursziel*:
13,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
883,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,19%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
921,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

17.10.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
16.10.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
16.10.25 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.25 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 am Nachmittag leichter
UBS ASML Holding – Weiter aufwärts?
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt mittags nach
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
MotleyFool ASML Rally Continues. Is It Too Late to Buy the Stock?
MotleyFool What's Going on With ASML Stock in October?
MotleyFool Should You Buy ASML Stock Now in October?
Benzinga Spotlight on ASML Holding: Analyzing the Surge in Options Activity
MotleyFool What Could Go Wrong for ASML Stock? 3 Risks Long-Term Investors Should Watch
MotleyFool Why ASML Stock Was Climbing This Week
Benzinga ASML Q3 Earnings Beat On Strong EUV Demand, AI Boosts Growth
Zacks ASML Holding Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen