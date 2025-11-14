DAX 23.908 +0,1%ESt50 5.688 -0,1%MSCI World 4.340 -0,1%Top 10 Crypto 12,93 +2,4%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.293 +1,2%Euro 1,1601 -0,2%Öl 63,93 -0,6%Gold 4.076 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, SUSS MicroTec, Formycon im Fokus
Top News
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren angefallen TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren angefallen
DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
875,30 EUR +10,70 EUR +1,24 %
STU
811,26 CHF +30,64 CHF +3,93 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 338,8 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

09:41 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
875,30 EUR 10,70 EUR 1,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1000 Euro auf "Buy" belassen. Die weltweit angekündigten KI-Rechenzentren-Baupläne signalisierten langfristig eine höhere Nachfrage nach den Anlagen des Chipindustrieausrüsters als aktuell vom Konsens erwartet, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitagabend./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.000,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
875,90 €		 Abst. Kursziel*:
14,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
875,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,25%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
921,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

09:41 ASML NV Buy UBS AG
20.10.25 ASML NV Buy UBS AG
17.10.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
16.10.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
16.10.25 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich in Rot
finanzen.net Börse Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 sackt mittags ab
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels schwächer
Benzinga ASML Unfazed By Netherlands-China Chip Tensions Amid Nexperia Crisis: &#39;It Will Not Affect Our Business...&#39;
MotleyFool Where Will ASML Stock Be in 5 Years?
Benzinga Key AI Chip Supplier ASML Deepens Ties With Samsung and SK hynix in South Korea
Korea Times ASML completes construction of chip equipment plant in Korea
Zacks ASML (ASML) Recently Broke Out Above the 20-Day Moving Average
Zacks LRCX vs. ASML: Which Semiconductor Equipment Leader Is a Better Buy?
Benzinga ASML Reaffirms Commitment To China As AI Demand Fuels Global Chip Boom
MotleyFool Is ASML Stock a Buy Now?
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen