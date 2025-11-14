ASML NV Aktie
Marktkap. 338,8 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1000 Euro auf "Buy" belassen. Die weltweit angekündigten KI-Rechenzentren-Baupläne signalisierten langfristig eine höhere Nachfrage nach den Anlagen des Chipindustrieausrüsters als aktuell vom Konsens erwartet, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitagabend./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.000,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
875,90 €
|Abst. Kursziel*:
14,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
875,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,25%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
921,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|09:41
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|15.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.