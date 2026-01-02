DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 +3,0%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.117 +1,3%Euro1,1685 -0,3%Öl60,24 -0,9%Gold4.421 +2,1%
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt ASML auf 'Outperform' - Ziel 1300 Euro

05.01.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.024,00 EUR 32,50 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML (ASML NV) von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1300 Euro angehoben. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie ist für 2026 der europäische Halbleiter-Branchenfavorit von Analyst David Dai, wie er in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung schrieb. Der Maschinenbauer profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speichern - die drei größten Hersteller bauten ihre Produktionskapazitäten deutlich aus. Ein weiterer Treiber sei die Nachfrage nach Logik-Computerchips; hier baue etwa der Auftragsfertiger TSMC die Kapazitäten aus, um die KI-Nachfrage zu bedienen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

