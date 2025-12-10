ASML NV Aktie
Marktkap. 369,35 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. David Dai wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie japanische und europäische Import-Zahlen für Chipindustrie-Ausrüstungen aus Taiwan aus. Im November seien diese auf globaler Ebene im Vorjahresvergleich stark gestiegen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
800,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
949,10 €
|Abst. Kursziel*:
-15,71%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
951,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,88%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
984,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
