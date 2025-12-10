DAX 24.225 +0,4%ESt50 5.751 +0,8%MSCI World 4.435 +0,2%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 76.729 -2,4%Euro 1,1740 +0,4%Öl 61,12 -2,2%Gold 4.228 +0,0%
Fed senkt Leitzins: DAX fester -- US-Börsen schwächer erwartet -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern
ASML NV Aktie

951,00 EUR -7,10 EUR -0,74 %
STU
888,59 CHF +0,40 CHF +0,04 %
BRX
Marktkap. 369,35 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Market-Perform

15:06 Uhr
ASML NV Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
951,00 EUR -7,10 EUR -0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. David Dai wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie japanische und europäische Import-Zahlen für Chipindustrie-Ausrüstungen aus Taiwan aus. Im November seien diese auf globaler Ebene im Vorjahresvergleich stark gestiegen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
800,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
949,10 €		 Abst. Kursziel*:
-15,71%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
951,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,88%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
984,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

15:06 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
11:16 ASML NV Buy UBS AG
10.12.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
01.12.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 sackt ab
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Mittag
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning ASML Holding Stock In The Last 5 Years
Zacks ASML vs. TSM: Which Semiconductor Powerhouse Offers More Upside?
MotleyFool Is ASML Stock a Buying Opportunity for 2026?
MotleyFool Up 59%, Should You Buy ASML Right Now?
MotleyFool Taiwan Semiconductor Manufacturing vs. ASML: Which Stock Will Outperform in 2026?
Zacks Brokers Suggest Investing in ASML (ASML): Read This Before Placing a Bet
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why ASML (ASML) is a Great Choice
MotleyFool Better Artificial Intelligence Stock: ASML vs. Nebius Group
