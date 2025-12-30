Montagshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

NASDAQ 100-Marktbericht

Am Montagabend zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,77 Prozent höher bei 25.401,32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,05 Prozent auf 25.471,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25.206,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25.354,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.520,51 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.692,05 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 24.785,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21.326,16 Punkten gehandelt.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell MercadoLibre (+ 8,86 Prozent auf 2.148,62 USD), KLA-Tencor (+ 6,12 Prozent auf 1.352,45 USD), Applied Materials (+ 5,75 Prozent auf 284,32 USD), ASML (+ 5,53 Prozent auf 1.228,19 USD) und Lam Research (+ 5,24 Prozent auf 194,76 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Comcast (-4,77 Prozent auf 28,13 USD), Diamondback Energy (-3,51 Prozent auf 146,99 USD), Constellation Energy (-3,09 Prozent auf 354,94 USD), Cadence Design Systems (-2,96 Prozent auf 301,22 USD) und Gilead Sciences (-2,71 Prozent auf 118,30 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 43.152.380 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,926 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Mit 6,60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net