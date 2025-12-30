DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 +4,1%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.352 +2,9%Euro1,1723 ±0,0%Öl61,82 +1,7%Gold4.449 +2,7%
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
Top News
Small-Cap-KI-Aktien und Gold: Goldman Sachs-Umfrage enthüllt Anlagetrends 2026 Small-Cap-KI-Aktien und Gold: Goldman Sachs-Umfrage enthüllt Anlagetrends 2026
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis
NASDAQ 100-Marktbericht

Montagshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

05.01.26 22:32 Uhr
Montagshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen | finanzen.net

Am Montagabend zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
244,40 EUR 11,80 EUR 5,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML Holding NV NY Registered Shs
1.060,00 EUR 72,00 EUR 7,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cadence Design Systems Inc.
256,15 EUR -8,30 EUR -3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
179,48 EUR 0,04 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
23,89 EUR -1,42 EUR -5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
300,65 EUR -13,55 EUR -4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
131,38 EUR 3,44 EUR 2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gilead Sciences Inc.
100,42 EUR -3,98 EUR -3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
1.151,80 EUR 64,80 EUR 5,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,32 EUR -0,48 EUR -2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
167,92 EUR 14,10 EUR 9,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MercadoLibre Inc
1.882,60 EUR 218,40 EUR 13,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,08 EUR -1,10 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
188,16 EUR -0,26 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.401,3 PKT 195,2 PKT 0,77%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,77 Prozent höher bei 25.401,32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,05 Prozent auf 25.471,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25.206,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25.354,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.520,51 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.692,05 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 24.785,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21.326,16 Punkten gehandelt.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell MercadoLibre (+ 8,86 Prozent auf 2.148,62 USD), KLA-Tencor (+ 6,12 Prozent auf 1.352,45 USD), Applied Materials (+ 5,75 Prozent auf 284,32 USD), ASML (+ 5,53 Prozent auf 1.228,19 USD) und Lam Research (+ 5,24 Prozent auf 194,76 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Comcast (-4,77 Prozent auf 28,13 USD), Diamondback Energy (-3,51 Prozent auf 146,99 USD), Constellation Energy (-3,09 Prozent auf 354,94 USD), Cadence Design Systems (-2,96 Prozent auf 301,22 USD) und Gilead Sciences (-2,71 Prozent auf 118,30 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 43.152.380 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,926 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Mit 6,60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Applied Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
