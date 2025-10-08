DAX24.463 +0,3%Est505.631 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1614 -0,4%Öl65,95 +0,3%Gold4.037 +1,3%
Exportbeschränkungen?

Aktien von ASML und AIXTRON schwach: US-Bedenken zu China

08.10.25 10:00 Uhr
US-Bedenken zu China belasten Aktien von ASML und AIXTRON | finanzen.net

Die Aktien von ASML haben im frühen Handel am Mittwoch deutlich nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
13,71 EUR -0,84 EUR -5,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
861,00 EUR 6,00 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
931,00 EUR 1,90 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
720,00 EUR -3,90 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Indizes
MDAX
30.769,0 PKT -67,2 PKT -0,22%
Charts|News|Analysen

Zuletzt verlor der Wert 1,7 Prozent, nachdem er zu Handelsbeginn noch stärker unter Druck gestanden hatte. Die Aktie setzte damit ihre Konsolidierung nach dem starken Anstieg seit Anfang August, der von rund 600 auf 900 Euro geführt hatte, fort.

Neben mäßigen Vorgaben der US-Technologiewerte belastete eine Meldung, wonach ein Ausschuss des US-Kongresses festgestellt hat, dass die Produkte großer Hersteller von Halbleiteranlagen wie ASML, KLA und Lam Research in China auch zu militärischen Zwecken genutzt werden. Sorgen vor Exportbeschränkungen erhielten damit Auftrieb.

Andere Titel aus dem Bereich der Halbleiterausrüster wie AIXTRON im MDax gaben ebenfalls nach, wobei bei Aixtron eine zurückhaltende Einschätzung von JPMorgan mitspielte. So sieht Analyst Craig McDowell eine langsamere Erholung in den Kernmärkten von Aixtron. Er nahm die Bewertung bei einem Kursziel von 13,40 Euro mit "Neutral" auf. Der Aixtron-Kurs sank um fast sieben Prozent auf 13,55 Euro.

/mf/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

