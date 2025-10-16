DAX 23.771 -2,1%ESt50 5.577 -1,3%MSCI World 4.281 -0,3%Top 10 Crypto 14,17 -5,0%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 89.625 -3,0%Euro 1,1695 +0,0%Öl 60,70 -0,5%Gold 4.332 +0,1%
ASML NV Aktie

Marktkap. 338,38 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Market-Perform

12:26 Uhr
ASML NV Market-Perform
ASML NV
867,20 EUR -4,60 EUR -0,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterindustrie-Ausrüsters seien etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende vierte Quartal habe jedoch die Marktprognosen leicht übertroffen./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

