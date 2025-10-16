ASML NV Aktie
Marktkap. 338,38 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterindustrie-Ausrüsters seien etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende vierte Quartal habe jedoch die Marktprognosen leicht übertroffen./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
800,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
860,00 €
|Abst. Kursziel*:
-6,98%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
867,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,75%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
921,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
