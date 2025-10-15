DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.647 +0,8%MSCI World 4.317 +0,4%Top 10 Crypto 15,11 -0,7%Nas 22.746 +0,3%Bitcoin 94.610 -0,5%Euro 1,1671 +0,2%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX volatil -- Wall Street in Grün -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight ein
Salesforce wird völlig unterschätzt.
ASML NV Aktie

878,20 EUR +14,00 EUR +1,62 %
STU
881,00 EUR +5,00 EUR +0,57 %
GVIE
Marktkap. 328,14 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

ASML NV
878,20 EUR 14,00 EUR 1,62%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 735 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Halbleiterausrüsters hätten die massive Erholung der Aktie untermauert, schrieb Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. ASML befinde sich in einer guten Ausgangslage, um von der erwarteten Nachfrage aus dem Halbleitersegment in den kommenden Jahren zu profitieren./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1.050,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
883,70 €		 Abst. Kursziel*:
18,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
878,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,56%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
901,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

14:21 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
13:56 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
13:11 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:56 ASML NV Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 16.10.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 16.10.25
wikifolio ASML mit hoher Nachfrage und optimistischem Ausblick
finanzen.net Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Börse Europa in Grün: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net ASML NV stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Powell, LVMH und ASML sorgen für gute Stimmung
finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus
Benzinga P/E Ratio Insights for ASML Holding
MotleyFool ASML Has More Work to Do on AI
MotleyFool ASML Has More Work to Do on AI
MotleyFool ASML (ASML) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Benzinga Nvidia, Marvell, Broadcom Bounce Back After ASML Earnings Boost Investor Confidence
Business Times ASML orders beat expectations as AI arms race boosts demand
Benzinga ASML Q3 Bookings Beat Expectations At $6.3 Billion As AI Demand, EUV Adoption Drive Strong 2025 Outlook
Benzinga Earnings Preview: ASML Holding
