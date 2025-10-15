ASML NV Aktie
Marktkap. 328,14 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 735 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Halbleiterausrüsters hätten die massive Erholung der Aktie untermauert, schrieb Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. ASML befinde sich in einer guten Ausgangslage, um von der erwarteten Nachfrage aus dem Halbleitersegment in den kommenden Jahren zu profitieren./mf/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1.050,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
883,70 €
|Abst. Kursziel*:
18,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
878,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,56%
|
Analyst Name:
Tammy Qiu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
901,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
