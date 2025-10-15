Commerzbank Aktie
Marktkap. 35,17 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Benjamin Goy rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem soliden Quartal des Geldhauses. Seine Prognosen für 2025 deckten sich weitgehend mit den Markterwartungen. Auf kurze Sicht gebe es keine nennenswerten Katalysatoren für eine Neubewertung der Aktien./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
30,95 €
|Abst. Kursziel*:
13,09%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
30,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,01%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|14:11
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
