DAX 24.224 +0,2%ESt50 5.637 +0,6%MSCI World 4.310 +0,2%Top 10 Crypto 15,25 +1,7%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.417 +0,4%Euro 1,1657 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Commerzbank Aktie

30,97 EUR +0,03 EUR +0,10 %
STU
Marktkap. 35,17 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

Deutsche Bank AG

Commerzbank Hold

14:11 Uhr
Commerzbank
Commerzbank
30,97 EUR 0,03 EUR 0,10%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Benjamin Goy rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem soliden Quartal des Geldhauses. Seine Prognosen für 2025 deckten sich weitgehend mit den Markterwartungen. Auf kurze Sicht gebe es keine nennenswerten Katalysatoren für eine Neubewertung der Aktien./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Hold

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
30,95 €		 Abst. Kursziel*:
13,09%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
30,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,01%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

14:11 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
14.10.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.25 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu Commerzbank

finanzen.net Aktienbewertung Commerzbank-Analyse: Commerzbank-Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet Commerzbank-Analyse: Commerzbank-Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
finanzen.net Commerzbank-Aktie: GD 100 nach unten gekreuzt im Commerzbank-Chart
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt mittags im Plus
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag stärker
finanzen.net DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Vormittag
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times UniCredit could make board more German to win over Commerzbank
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group Commerzbank starts share buyback of €1bn
