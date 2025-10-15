Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Benjamin Goy rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem soliden Quartal des Geldhauses. Seine Prognosen für 2025 deckten sich weitgehend mit den Markterwartungen. Auf kurze Sicht gebe es keine nennenswerten Katalysatoren für eine Neubewertung der Aktien./bek/edh

