ASML NV Aktie

882,80 EUR +37,90 EUR +4,49 %
STU
814,72 CHF +36,19 CHF +4,65 %
BRX
Marktkap. 327,14 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

ASML NV
882,80 EUR 37,90 EUR 4,49%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 940 Euro belassen. Die Nettobestellungen des Ausrüsters für die Halbleiterbranche lägen über den Erwartungen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Am Markt dürfte die zunehmende geschäftliche Dynamik wohl gut ankommen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
940,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
884,00 €		 Abst. Kursziel*:
6,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
882,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,48%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
826,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

13:51 ASML NV Buy UBS AG
11:06 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
11:06 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.25 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Starke Nachfrage ASML-Aktie gesucht: Dank Boom bei KI-Ausgaben starke Auftragseingänge verzeichnet ASML-Aktie gesucht: Dank Boom bei KI-Ausgaben starke Auftragseingänge verzeichnet
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen
dpa-afx ROUNDUP: ASML erhält überraschend viele Aufträge - Aktie legt deutlich zu
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: ASML nach Zahlen deutlich im Plus
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels zu
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Dow Jones KORREKTUR: ASML verzeichnet dank Boom bei KI-Ausgaben starke Auftragseingänge
dpa-afx Chipsausrüster ASML bestätigt Ausblick - zurückhaltend für 2026
Business Times ASML orders beat expectations as AI arms race boosts demand
Benzinga ASML Q3 Bookings Beat Expectations At $6.3 Billion As AI Demand, EUV Adoption Drive Strong 2025 Outlook
Benzinga Earnings Preview: ASML Holding
Zacks ASML (ASML) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
Zacks ASML Holding Before Q3 Earnings: How Should Investors Play the Stock?
Benzinga Retail Investors&#39; Top Stocks With Earnings This Week: Fastenal, ASML, TSMC And More
MotleyFool Is ASML Stock a Buy Before Oct. 15?
PR Newswire CIBC to transfer 11 European Canadian Depositary Receipt listings to TSX
