ASML NV Aktie
Marktkap. 327,14 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 940 Euro belassen. Die Nettobestellungen des Ausrüsters für die Halbleiterbranche lägen über den Erwartungen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Am Markt dürfte die zunehmende geschäftliche Dynamik wohl gut ankommen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
940,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
884,00 €
|Abst. Kursziel*:
6,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
882,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,48%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
826,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|13:51
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:06
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:06
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|11:06
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|16.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital