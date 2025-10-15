DAX 24.208 +0,1%ESt50 5.632 +0,5%MSCI World 4.309 +0,2%Top 10 Crypto 15,19 -0,2%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.445 +0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Roche Aktie

306,10 EUR +1,75 EUR +0,58 %
FSE
283,80 CHF -0,30 CHF -0,11 %
SWX
Marktkap. 245,54 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
DZ BANK

Roche Kaufen

13:26 Uhr
Roche Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche von 313 auf 327 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Pharmakonzern könne von den vielfältigen Wachstumsträgern der Pharmasparte profitieren und damit die Effekte von Biogenerika für die bekannten Krebsantikörper sowie der Gesundheitsreformen in China mehr als neutralisieren, schrieb Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Auswirkungen der US-Zölle sollte Roche mit seinem "schweizerisch zurückhaltenden Ausblick" vorbeugen können./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Kaufen

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
284,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
283,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
276,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

13:26 Roche Kaufen DZ BANK
13.10.25 Roche Buy UBS AG
13.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SMI zeigt sich fester
finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: Anleger lassen SLI am Nachmittag steigen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI am Mittwochmittag steigen
finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: SLI am Mittag mit Gewinnen
PR Newswire Roche's Elecsys® pTau181 becomes the only FDA-cleared blood test for use in primary care to rule out Alzheimer's-related amyloid pathology
Roche Holding AG Roche data at ESMO 2025 showcase advances in science and cancer care across multiple tumour types
Zacks Roche Wins FDA Nod for Label Expansion of Tecentriq in Lung Cancer
Roche Holding AG Roche receives CE Mark for AI-based Kidney Klinrisk Algorithm(1) and launches new comprehensive chronic kidney disease (CKD) algorithm panel
Roche Holding AG Change in the Roche Board of Directors
Roche Holding AG Roche commences tender offer for all shares of 89bio, Inc. for $14.50 per share in cash, plus a non-tradeable contingent value right for up to $6.00 per share in cash
Roche Holding AG Data show Roche’s sixth-generation Troponin T test offers a new level of accuracy critical for diagnosing heart attacks
Roche Holding AG Roche presents new data for OCREVUS and fenebrutinib across broad patient populations at ECTRIMS 2025
