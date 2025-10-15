DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.647 +0,8%MSCI World 4.317 +0,4%Top 10 Crypto 15,11 -0,7%Nas 22.746 +0,3%Bitcoin 94.610 -0,5%Euro 1,1671 +0,2%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX volatil -- Wall Street in Grün -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight ein
Salesforce wird völlig unterschätzt. Salesforce wird völlig unterschätzt.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Netflix Aktie

Kaufen
Verkaufen
Netflix Aktien-Sparplan
1.036,20 EUR +0,60 EUR +0,06 %
STU
1.195,67 USD -7,85 USD -0,65 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 443,14 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 552484

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US64110L1061

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NFLX

UBS AG

Netflix Buy

17:16 Uhr
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
1.036,20 EUR 0,60 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 1495 US-Dollar belassen. Der Streamingdienst sei ein langfristiger Gewinner, der von der Rationalisierung des direkten Vertriebs von Inhalten an Endverbraucher über die eigene Plattform und einem starken Content-Angebot profitiere, schrieb John C. Hodulik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hauseigene Daten deuteten zudem auf ein steigendes Engagement der Nutzer hin./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 14:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Netflix

Zusammenfassung: Netflix Buy

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 1.495,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 1.207,13		 Abst. Kursziel*:
23,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 1.195,67		 Abst. Kursziel aktuell:
25,03%
Analyst Name:
John C. Hodulik 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.421,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

17:16 Netflix Buy UBS AG
14.10.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Netflix Outperform Bernstein Research
02.09.25 Netflix Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

dpa-afx Paukenschlag Netflix-Aktie freundlich: Serie 'Diplomatische Beziehungen' - Was hat die US-Präsidentin vor? Netflix-Aktie freundlich: Serie 'Diplomatische Beziehungen' - Was hat die US-Präsidentin vor?
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix macht am Nachmittag Boden gut
dpa-afx Netflix-Aktie schwächer: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochabend in Rot
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
TraderFox Netflix zündet Doppel-Offensive: Champions League & Videogames pushen Aktie!
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt am Nachmittag
Zacks Netflix (NFLX) Q3 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
Benzinga Netflix Unusual Options Activity For October 15
Korea Times Kim Woo-bin of Netflix K-drama ‘Genie, Make a Wish’ praised again for heartwarming fan gesture
Korea Times 'Genie, Make a Wish' tops Netflix non-English series chart
Cnet Want to Watch a Podcast? Netflix and Spotify Partner to Bring Video Podcasts to Streaming
MotleyFool Oriental Harbor Sells $37 Million in Netflix Stock — Here's What Long-Term Investors Should Know
New York Times Netflix Jumps Into Podcasts With Spotify Deal
New York Times Netflix Jumps Into Podcasts With Spotify Deal
RSS Feed
Netflix Inc. zu myNews hinzufügen