DAX24.118 -0,3%Est505.604 ±-0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1658 +0,1%Öl62,28 -0,3%Gold4.232 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, ABB im Fokus
Top News
Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

MÄRKTE EUROPA/DAX nur knapp behauptet trotz starker Berichtssaison

16.10.25 09:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
59,14 CHF -0,42 CHF -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
878,00 EUR 11,10 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Draegerwerk AG & Co. KGaA
58,80 EUR 1,40 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
flatexDEGIRO AG
32,64 EUR 1,48 EUR 4,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
99,10 EUR 2,95 EUR 3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
32,40 EUR -0,04 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
82,24 CHF 6,11 CHF 8,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
66,66 EUR 1,25 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.774,00 EUR 32,50 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG St.
192,00 EUR 24,20 EUR 14,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
267,50 EUR 6,50 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit Index-Ständen knapp im Minus gehen die europäischen Börsen in den Donnerstag. Der DAX verliert zur Eröffnung 0,4 Prozent auf 24.088 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 steht 0,2 Prozent unter dem Schlussstand vom Mittwoch. "Der DAX bleibt hin- und hergerissen zwischen der Zinssenkungsfantasie in den USA und dem Handelsstreit", so ein Marktteilnehmer. Damit setze sich zunächst eine abwartende Haltung durch.

Wer­bung

Allerdings kann der DAX damit erneut nicht von den günstigen Vorlagen der Auslandsbörsen profitieren. Sowohl an der Nasdaq als auch am Morgen in Tokio oder Südkorea hat sich eine freundliche Stimmung durchgsetzt. "Der DAX ist zuletzt auch vom Euro-Stoxx-50 abgehängt worden", sagt ein Marktanalyst. Das könne der Zusammensetzung mit den vielen konjunkturabhängigen Werten im Handelsstreit geschuldet sein, aber auch so genannten Spread-Geschäften, mit denen Marktteilnehmer auf eine Outperformance des DAX gegen den französischen Markt gesetzt hätte und die mit dem Ende der Regieungskrise in Paris nun geschlossen würden.

Hinzu kommt die Schwäche der Rüstungswerte, deren Schwergewicht Rheinmetall im DAX notiert ist. Rheinmetall fallen um weitere 0,8 Prozent auf 1.730,50 Euro, nachdem sie vor einigen Tagen noch mit der 2.000er Marke geflirtet hatten. Im MDAX geben Renk und Hensoldt je ein halbes Prozent ab.

Andererseits habe auch der DAX das Allzeithoch in Reichweite: "Zwei feste Tage und der DAX ist durch", so der Marktteilnehmer. Voraussetzung sei, dass die 24.000er-Marke nicht erneut unterschritten werde. Vom Umfeld kommen zunächst keine Impulse: Nach dem weiteren Renditerückgang zur Wochenmitte tut sich bei den Renditen nur wenig. Am Devisenmarkt kann der Euro die jüngsten Erholungsgewinne nahezu verteidigen und steht bei 1,1660 Dollar. Am Nachmittag könnte der Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia (Philly-Fed) für Impulse sorgen.

Wer­bung

Positive Impulse liefert dagegen einmal mehr die Berichtssaison. Der europäische Stoxx-Technologieindex gewinnt 0,2 Prozent. Halbleitertitel und ihre Zulieferer profieren von den Geschäftszahlen von TSMC. Der Nettogewinn des Konzerns aus Taiwan liegt etwa 10 Prozent über der Prognose. Die Bruttomarge ist weiter gestiegen auf 59,5 Prozent. ASML gewinnen weitere 1,5 Prozent, und Infineon können sich gut behaupten.

In der Schweiz gewinnt der SMI 0,9 Prozent und hebt sich damit positiv ab. Nestle steigen um 7,3 Prozent. Die Umsatzzahlen zum dritten Quartal liegen zwar im Rahmen der Erwartungen, und den Ausblick hat der Nahrungsmittelkonzern bekräftigt. Er will aber das Sparprogramm verschärfen, und das kommt am Markt gut an. ABB notieren knapp unter ihrem Allzeithoch kaum verändert. Zwar liegen die Geschäftszahlen in der Breite leicht über den Erwartungen, der Kurs war aber zuletzt bereits stark gestiegen.

Im MDAX Sartorius gewinnen Sartorius 10 Prozent und beenden damit ihre jüngste Schwäche. Die Geschäftszahlen liegen in der Breite knapp über den Erwartungen. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde konkretisiert. Flatexdegiro bleiben mit einem Plus von gut 5 Prozent auf 32,74 Euro auf Rekordkurs. Das Konzernergebnis sieht Flatexdegiro nun zwischen 150 und 160 Millionen Euro nach bislang in Aussicht gestellten plus 15 bis 25 Prozent.

Wer­bung

Von starken Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer auch mit Blick auf Dräger. Der Kurs schießt um 10,4 Prozent nach oben. Der Medizintechnikkonzern nimmt nach einem guten dritten Quartal nun die oberen Bänder der Jahresziele in den Blick.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.592,66 -0,2% -12,37 +14,5%

Stoxx-50 4.746,14 +0,2% 8,78 +10,0%

DAX 24.088,05 -0,4% -93,32 +21,5%

MDAX 29.838,35 +0,2% 51,54 +16,4%

TecDAX 3.676,39 +0,5% 17,79 +7,1%

SDAX 16.863,38 -0,1% -10,97 +23,1%

CAC 8.062,84 -0,2% -14,16 +9,4%

SMI 12.668,09 +1,1% 138,51 +8,0%

ATX 4.651,02 -0,5% -24,40 +27,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1652 +0,1% 1,1644 1,1625 +12,4%

EUR/JPY 175,94 -0,0% 175,95 175,89 +8,0%

EUR/CHF 0,9281 +0,0% 0,9277 0,9285 -1,1%

EUR/GBP 0,8680 -0,2% 0,8693 0,8692 +5,0%

USD/JPY 151,00 -0,1% 151,10 151,30 -3,9%

GBP/USD 1,3424 +0,2% 1,3396 1,3375 +7,1%

USD/CNY 7,1045 -0,0% 7,1071 7,1080 -1,4%

USD/CNH 7,1272 -0,0% 7,1306 7,1308 -2,8%

AUS/USD 0,6506 -0,1% 0,6511 0,6517 +5,2%

Bitcoin/USD 110.963,30 +0,0% 110.953,60 110.877,95 +17,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,36 57,84 +0,9% 0,52 -18,7%

Brent/ICE 62,46 61,91 +0,9% 0,54 -16,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.229,16 4.209,73 +0,5% 19,43 +60,5%

Silber 52,84 53,09 -0,5% -0,26 +83,9%

Platin 1.424,07 1.423,95 +0,0% 0,12 +62,6%

Kupfer 4,99 5,01 -0,5% -0,03 +21,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 03:46 ET (07:46 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen