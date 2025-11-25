DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +6,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.138 -0,6%Euro1,1528 ±0,0%Öl63,22 -0,2%Gold4.149 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Marktführer

SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?

25.11.25 03:46 Uhr
NYSE-Titel NuScale-Aktie: Kommt hier nach NVIDIA der nächste Milliarden-Hype? | finanzen.net

Das Thema KI hat die Börsen weiterhin fest im Griff. Sorgen vor Überbewertung und einer KI-Blase nehmen jedoch zu. Könnte NuScale eine Investment-Alternative sein?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs
30,29 USD 0,50 USD 1,68%
Charts|News|Analysen
Nuscale Power Corp Registered Shs
19,94 USD 1,34 USD 7,20%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
158,22 EUR 3,06 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oklo
89,55 USD 1,38 USD 1,57%
Charts|News|Analysen

• NVIDIA bereits sehr hoch bewertet
• NuScale führend mit SMR-Technologie
• NuScale-Aktie mit Aufwärtspotenzial

Wer­bung

Seit Jahren hält der Hype rund um künstliche Intelligenz mittlerweile an. Der Trend hat die Börsen - insbesondere Techwerte - immer wieder neu angetrieben und für satte Kursgewinne gesorgt. Als größter Profiteur des KI-Hypes gilt Chiparchitekt NVIDIA. Dies liegt daran, dass der Techkonzern führend bei der Herstellung von Grafikprozessoren ist, die in Rechenzentren weltweit für maschinelles Lernen und generative KI eingesetzt werden.

Dies hat die NVIDIA-Aktie in diesem Jahr bereit 35,94 Prozent nach oben getrieben auf zuletzt 182,55 US-Dollar (Schlusskurs vom 24. November 2025).

Dennoch gibt es mittlerweile auch Stimmen, die vor einer Überbewertung des Techkonzerns warnen und den KI-Hype mittlerweile im Blasenterritorium wähnen. So zog beispielsweise Investmentprofi Michael Burry mit seinem Hedgefonds Scion Asset Management kürzlich die Reißleine und platzierte groß angelegte Wetten gegen die prominenten KI-Größen NVIDIA und Palantir.

Wer­bung

NuScale Power-Aktie - der neue Highflyer?

Wer sich nach einem potenziellen, neuen Highflyer an den Börsen umschauen möchte, wird möglicherweise bei NuScale Power fündig. Während sich NVIDIA einen bedeutenden Platz in der Chiplandschaft gesichert hat, hat sich NuScale eine wichtige Präsenz in der Welt der Kernenergie aufgebaut. So ist das Unternehmen führend im Bereich kleiner modularer Reaktoren (SMRs), die als wichtiger Lösungsansatz für eine Welt mit steigendem Energiebedarf gehandelt werden. Dabei erfreut sich das US-Unternehmen eines wichtigen Wettbewerbsvorteils, der es von Konkurrenten wie Oklo oder Nano Nuclear Energy abhebt. So besitzt NuScale eine Designzulassung der US-amerikanischen Atomaufsichtsbehörde (NRC). Dadurch können Energieversorger das NuScale-Design für konkrete Projekte nutzen. Wie das Unternehmen in der Bilanz zum dritten Quartal 2025 schrieb, sei es der erste und bislang einzige Anbieter der SMR-Technologie, der über eine solche Designzulassung verfüge.

Auch wenn es bezüglich ihrer Marktführerschaft Parallelen zwischen NVIDIA und NuScale Power gibt, darf nicht vergessen werden, dass das SMR-Unternehmen noch lange nicht mit dem Cash-Maschinerie des KI-Platzhirschen mithalten kann.

So hat NVIDIA in den Geschäftsjahren 2025 und 2024 jeweils einen freien Barmittelfluss von 60,7 und 26,9 Milliarden US-Dollar generiert. NuScale Power hat im dritten Quartal 2025 derweil lediglich Einnahmen von 8,2 Millionen US-Dollar erzielt. Im Vorjahr waren es noch 7,8 Millionen US-Dollar weniger gewesen. Die Liquidität und Kapitalressourcen lagen bei 753,8 Millionen US-Dollar.

Wer­bung

Bisher macht NuScale noch keine Gewinne und es gibt auch keine Garantie, dass die SMR-Anlagen eines Tages profitabel sein werden, da es bislang noch keine in Betrieb gibt. Allerdings arbeitet das Unternehmen an dem gewerblichen Einsatz seiner Technologie: "NuScale fühlt sich geehrt, dass unsere Technologie für die historische Vereinbarung von ENTRA1 mit der Tennessee Valley Authority ausgewählt wurde, die das größte SMR-Einsatzprogramm in der Geschichte der USA darstellt", so NucScale-CEO John Hopkins in der Pressemitteilung. "Dieses Programm unterstreicht, dass NuScale als erster und einziger Anbieter von SMR-Technologie, der die Designgenehmigung der US-amerikanischen Atomaufsichtsbehörde erhalten hat, branchenführend und bereit für den kommerziellen Einsatz ist."

NuScale-Aktie höher

An der NYSE hat die NuScale-Aktie in diesem Jahr bisher 11,21 Prozent auf 19,94 US-Dollar zugelegt (Schlusskurs vom 24. November 2025). Auf der Analyseplattform TipRanks haben 12 Analysten in den letzten drei Monaten ein Rating für die Aktie abgegeben. Sie setzen sich zusammen aus vier Kaufempfehlungen, 5x Halten und drei Verkaufsempfehlungen. Das mittlere Kursziel bei 38,35 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von 92,33 Prozent.

Ob sich NuScale durchsetzen und eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie NVIDIA erleben wird, bleibt abzuwarten. Anleger, die im Bereich Kernenergie nach einer Wachstumschance suchen, könnten NuScale Power ins Auge nehmen. Allerdings sollten die Risiken einer Investition in NuScale Power sorgfältig geprüft werden, bevor sich für einen Einstieg entschieden wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nano Nuclear Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nano Nuclear Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: metamorworks / Shutterstock.com, laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen