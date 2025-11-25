DAX23.232 ±-0,0%Est505.532 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -4,7%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.445 -1,5%Euro1,1533 +0,1%Öl62,84 -0,8%Gold4.129 -0,2%
DAX aktuell

"Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally?

25.11.25 10:16 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - Wieso der DAX auf der Stelle tritt - Kommt noch die Jahresendrally? | finanzen.net

Nach dem positiven Wochenauftakt tut sich der DAX am Dienstag mit einer weiteren Stabilisierung zunächst schwer.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.248,8 PKT 9,6 PKT 0,04%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann die Dienstagssitzung 0,07 Prozent im Plus bei 23.254,46 Zählern. Im weiteren Verlauf pendelt das Börsenbarometer um die Nulllinie.

Letzte DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Zinssenkung inzwischen erwartet

Anleger setzen wieder vermehrt darauf, dass es im Dezember doch noch eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed geben könnte. Kritisch betrachtet werden unterdessen die Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine, wobei US-Präsident Donald Trump weiter hoffnungsvoll bleibt, dass diese zu einem Ergebnis führen. Die während des Krieges stark gelaufenen Rüstungswerte könnten deshalb weiterhin im Fokus bleiben.

Jahresendrally beim DAX bisher nicht ersichtlich

"Es fehlt weiterhin an Anschlusskäufern, die auch in eine Erholung hinein kaufen", konstatierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. "Damit hält sich der DAX weiterhin nicht an das klassische Drehbuch. Historisch hat die Jahresendrally überwiegend im November stattgefunden. Dabei ist der November in der langfristigen Betrachtung einer der besten Monate des Jahres. Von den vergangenen 29 Novembern endeten 21 positiv und nur 8 negativ. Diesmal liegt der DAX im November allerdings bislang im tiefroten Bereich", betonte Altmann.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, Stonel / Shutterstock.com