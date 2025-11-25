easyjet-Aktie trotz Gewinnsprung tiefer: Dividende bleibt hinter Erwartung zurück
Der britische Billigflieger EasyJet hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/25 bei anziehendem Erlös mehr verdient als im Jahr davor.
Werte in diesem Artikel
An die easyJet-Anteilseigner soll eine Dividende von 13,20 Pence je Aktie ausgeschüttet werden, wie die Airline am Dienstag in Luton bei London mitteilte. Für das Vorjahr gab es 12,10 Pence. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings mit einer etwas höheren Dividende gerechnet.
In den zwölf Monaten bis Ende September stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf gut 10,1 Milliarden britische Pfund (rund 11,5 Mrd Euro). Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern erhöhte sich ebenfalls um neun Prozent auf 665 Millionen Pfund, was über den Markterwartungen liegt.
Für den weiteren Geschäftsverlauf zeigt sich Konzernchef Kenton Jarvis zuversichtlich: "Wir sind gut aufgestellt, um die sich bietenden Chancen zu nutzen, und wir sind zuversichtlich, unser mittelfristiges Ziel von über einer Milliarde Pfund Gewinn vor Steuern zu erreichen", sagte der Manager laut Mitteilung.
Die easyJet-Aktie verliert an der Börse in London zeitweise 1,35 Prozent auf 4,74 GBP.
LUTON (dpa-AFX)
