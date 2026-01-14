DAX25.283 ±-0,0%Est506.034 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 -1,7%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.183 -0,2%Euro1,1635 -0,1%Öl64,15 -1,9%Gold4.619 -0,2%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Easyjet auf 'Sell' - Ziel 465 Pence

15.01.26 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,46 EUR -0,09 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für easyJet von 535 auf 465 Pence gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Jaime Rowbotham befürchtet, dass die Papiere des Billigfliegers vor einem weiteren Jahr relativer Schwäche stehen, wie er in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse schrieb. Er rechnet mit einer verlangsamten Flugticket-Nachfrage und glaubt daher an eine schwierige Zeit im Billigsegment. Konkurrenten wie Ryanair mit niedrigeren Stückkosten seien in diesem Umfeld im Vorteil./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

