Friedensplan im Blick

Gespräche über Ukraine-Frieden - Trump bleibt optimistisch - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

25.11.25 09:25 Uhr
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLD mit Bewegung: Frieden in Reichweite? Trump und Ukraine verhandeln über umstrittenen Plan | finanzen.net

US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seiner Sprecherin weiter hoffnungsvoll, dass die Gespräche über einen Frieden in der Ukraine zu einem Ergebnis führen.

Es habe am Wochenende sehr produktive Gespräche zwischen dem nationalen Sicherheitsteam des Präsidenten und der ukrainischen Delegation gegeben, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. Nun gebe es nur noch ein paar Punkte, über die es noch keine Einigung gebe, sagte sie.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte nach der Rückkehr seines Verhandlungsteams aus Genf, dass der 28-Punkte-Plan Trumps reduziert worden sei. "Es gibt noch Arbeit für uns alle zu tun - das ist sehr herausfordernd -, um ein endgültiges Dokument zu erstellen. Und wir müssen alles mit Würde tun", sagte er seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft. Details nannte er nicht. Er wolle mit Trump über den Plan sprechen, sagte Selenskyj.

Sprecherin: Präsident auch frustriert

Leavitt betonte auch, dass der Präsident frustriert sei, dass der Krieg andauere. Präsident Trump habe die amerikanische Finanzierung des Krieges beendet, aber die Vereinigten Staaten lieferten beziehungsweise verkauften immer noch große Mengen an Waffen. "Das können wir nicht ewig so weitermachen, und der Präsident möchte, dass dieser Krieg endet", sagte Leavitt.

Der von Trump vorgelegte 28-Punkte-Plan, der von vielen als "Wunschliste Russlands" kritisiert worden ist, war für die Ukraine und die Europäer fast durchweg inakzeptabel. Aus Selenskyjs Delegation hieß es, der Plan existiere so nicht mehr. Unter anderem sollte die Ukraine erhebliche Gebietsverluste und eine Obergrenze für ihre Truppenstärke akzeptieren. Die Nato sollte auf die Aufnahme der Ukraine und anderer neuer Mitglieder verzichten, und die USA sollten von dem in der EU eingefrorenen russischen Vermögen maßgeblich profitieren.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dämpfte nach ersten Verhandlungen zwischen den USA, der Ukraine und führenden europäischen Staaten Hoffnungen auf einen schnellen Durchbruch. "Frieden in der Ukraine gibt es nicht über Nacht", sagte der CDU-Chef nach einem Sondergipfel der EU zum Ukraine-Krieg in Angolas Hauptstadt Luanda.

Die Aktie von Rheinmetall steigt auf XETRA zeitweise 2,08 Prozent auf 1.474 Euro, für die Papiere von HENSOLDT und RENK geht es daneben 5,13 Prozent auf 51,13 Euro nach oben, HENSOLDT gewinnen zeitweise 2,24 Prozent auf 70,75 Euro.

WASHINGTON/KIEW (dpa-AFX)

