DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -1,9%Nas23.515 -0,1%Bitcoin78.560 -1,2%Euro1,1664 +0,1%Öl63,98 -0,3%Gold4.713 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX schließt unter 25.000 Punkten -- US-Börsen im Feiertag -- adidas, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, D-Wave, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Top News
Ausblick: Johnson Johnson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Johnson Johnson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Third Coast Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

20.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Third Coast Bancshares Inc Registered Shs
32,00 EUR -0,40 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen

Third Coast Bancshares wird am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,910 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 53,1 Millionen USD gegenüber 88,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 39,97 Prozent.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,68 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,78 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 205,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 339,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Third Coast Bancshares

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Third Coast Bancshares

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Third Coast Bancshares Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung