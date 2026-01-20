DAX24.677 -1,1%Est505.871 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -3,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.564 -2,4%Euro1,1720 +0,6%Öl63,52 -1,0%Gold4.730 +1,3%
Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im November

20.01.26 08:16 Uhr

DOW JONES--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im November auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 3,6 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland kletterte um 0,9 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, stieg der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 5,9 Prozent.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat um 2,3 Prozent, bei den Herstellern von Konsumgütern um 4,0 Prozent. Im Bereich der Vorleistungsgüter fiel er um 0,7 Prozent.

Die Reichweite des Auftragsbestands stieg im November im Vergleich zum Vormonat auf 8,0 (7,9) Monate. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg die Reichweite auf 11,0 (10,8) Monate. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb die Reichweite konstant bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern stieg sie auf 3,8 (3,6).

January 20, 2026 02:17 ET (07:17 GMT)