DAX23.258 +0,1%Est505.537 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,20 -0,3%Gold4.132 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
"Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally?
Aktien von Alphabet und NVIDIA im Fokus: Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition Aktien von Alphabet und NVIDIA im Fokus: Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenstimme

Deutsche Börse-Aktie etwas fester: Barclays hebt Ziel auf 290 Euro - 'Overweight'

25.11.25 11:07 Uhr
Barclays gibt Deutsche Börse-Aktie leichten Auftrieb! Kursziel steigt auf 290 Euro | finanzen.net

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
217,30 EUR 1,30 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Börsenbetreiber biete eine starke Kombination aus günstiger Bewertung, Ergebnispotenzial und niedrigen Markterwartungen vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Grace Dargan in ihrer am Montagnachmittag vorliegenden Einschätzung. Der Fokus der Veranstaltung dürfte auf den bis 2028 angestrebten jährlichen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Neue Unternehmensziele für das operative Ergebnis (Ebitda) könnten 5 Prozent über den Konsensschätzungen liegen.

Wer­bung

Die Aktie der Deutschen Börse zeigt sich auf XETRA zeitweise 0,37 Prozent höher bei 216,80 Euro.

LONDON (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
08:31Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
12.11.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:31Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
08.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen