Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

24.11.25 16:10 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 216,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
216,00 EUR -3,80 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 216,30 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 215,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 219,30 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 185.053 Stück gehandelt.

Am 05.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 294,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 36,06 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 201,90 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 7,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,21 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 261,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen