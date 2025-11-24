Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagmittag mit KursVerlusten

DAX23.168 +0,3%Est505.509 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1545 +0,3%Öl62,38 -0,2%Gold4.071 +0,1%
So bewegt sich Deutsche Börse

24.11.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 215,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Deutsche Börse AG
215,20 EUR -4,60 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 215,10 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 215,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 219,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 84.957 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 26,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 201,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,14 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,21 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 261,57 EUR.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 855,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,30 Mio. EUR.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

mehr Analysen