DAX24.238 -0,3%Est505.694 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,62 -2,0%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.028 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,74 -1,5%Gold3.920 -1,8%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Infineon 623100
DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku
Siltronic-Aktie im Minus: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Jahresziele bestätigt

Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Geringeres Wachstum im dritten Quartal

28.10.25 08:19 Uhr
Deutsche Börse-Aktie dennoch im Minus : Wachstum hat in Q3 nachgelassen | finanzen.net

Das Wachstum der Deutsche Börse hat sich im dritten Quartal weiter verlangsamt. Die Nettoerlöse legten kaum zu, vergleichsweise besser entwickelte sich die Ergebnisseite.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
227,40 EUR -1,50 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor allem fallende Zinseinnahmen bremsten. Dennoch schlug der Börsenanbieter die Analystenerwartungen. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Konzern.

Die Erlöse stiegen im dritten Quartal auf 1,44 Milliarden Euro von 1,40 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von 1,43 Milliarden Euro knapp überboten.

Das EBITDA erhöhte sich auf 842 Millionen Euro nach 802 Millionen Euro. Die Konsensschätzung von 813 Millionen Euro wurde somit klar geschlagen. Das Nachsteuerergebnis stieg auf 473 Millionen Euro von 445 Millionen im Vergleichszeitraum, die Erwartung lag bei 461 Millionen. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,59 Euro je Anteilsschein nach 2,42 Euro, der Marktkonsens lag bei 2,47 Euro.

Die operativen Kosten lagen im dritten Quartal den weiteren Angaben zufolge bei 604 Millionen Euro nach 603 Millionen Euro im Vergleichszeitraum. Analysten hatten im Schnitt Kosten von 617 Millionen Euro prognostiziert.

Die Deutsche Börse bestätigte die Ziele für das laufende Jahr. Die Hessen streben Nettoerlöse ohne das volatile Treasury-Ergebnis von rund 5,2 Milliarden Euro sowie ein EBITDA ohne Treasury-Ergebnis von rund 2,7 Milliarden Euro an.

RBC belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Sector Perform'

Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Börse nach vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die um ein Prozent besser als erwartet ausgefallenen Umsätze seien auf höhere Treasury-Resultate in den Bereichen Handel & Clearing sowie Wertpapierdienstleistungen zurückzuführen, schrieb Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Geringer als erwartet ausgefallene Betriebskosten hätten zudem zu einem Übertreffen der Ebitda-Erwartungen beigetragen. Wie erwartet, seien vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, bei dem die Deutsche Börse die Weiterentwicklung ihrer Strategie über 2026 hinaus vorstellen wolle, keine weiteren Prognosen veröffentlicht worden.

Die Deutsche Börse-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 1,09 Prozent tiefer bei 227,20 Euro.

DOW JONES / dpa-AFX

Bildquellen: Deutsche Börse, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Börse NeutralUBS AG
27.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Börse NeutralUBS AG
27.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen