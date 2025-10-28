DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 -3,4%Nas23.637 +1,9%Bitcoin97.760 -0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl65,53 -0,3%Gold3.942 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer
Top News
Westwing: Da geht noch mehr Westwing: Da geht noch mehr
Ausblick: Logitech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Logitech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Schwaches Umsatzwachstum

Symrise-Aktie: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert

28.10.25 07:38 Uhr
Symrise-Aktie: Prognose 2025 erneut gesenkt | finanzen.net

Symrise kappt nach schwachem Umsatzwachstum im dritten Quartal die Erwartungen für 2025 erneut. Zuletzt hätten steigende Zölle und höhere Kosten für Endverbraucher die Nachfrage negativ beeinflusst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
78,00 EUR -2,02 EUR -2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Duftstoff- und Aromenhersteller rechnet nunmehr noch mit rund 2,3 bis 3,3 Prozent organischem Wachstum im laufenden Jahr, wie er am Firmensitz Holzminden mitteilte. Ende Juli hatte Symrise die Wachstumserwartung auf vergleichbarer Basis bereits auf 3 bis 5 Prozent gesenkt.

Wer­bung

"Die Verbrauchernachfrage in verschiedenen Absatzmärkten verlief verhaltend", sagte Vorstandschef Jean-Yves Parisot, "das wird sich in naher Zukunft nicht umkehren". Zuletzt hätten auch steigende Zölle und somit höhere Kosten für Endverbraucher die Nachfrage bei Symrise negativ beeinflusst.

Symrise verbuchte im dritten Quartal einen Umsatz von 1,22 Milliarden Euro und damit so viel wie von Analysten geschätzt. Das organische Wachstum fiel mit 1,4 Prozent aber deutlich schwächer aus, als der Konsens von 1,9 Prozent Plus erwarten ließ. Währungseffekte schmälerten das organische Wachstum um 4,0 Prozentpunkte. Die stärksten Zuwächse verbuchte Symrise in der Europa-Region EAME (Europa, Afrika und Naher Osten), in Amerika hingegen gingen die Einnahmen auch organischer Basis zurück.

Im größeren Geschäftsbereich Taste, Nutrition & Health sank das organische Wachstum im dritten Quartal deutlich auf 1,2 (Vorjahr: 11,3) Prozent, im kleineren Scent & Care auf 1,7 (8,4) Prozent.

Wer­bung

Ergebniszahlen nannte Symrise zum dritten Quartal wie üblich nicht, bestätigte aber das Margenziel für 2025 mit rund 21,5 Prozent. 30 Millionen Euro der für 2025 angepeilten Kosteneinsparungen im Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro seien bis Ende September bereits realisiert worden, hieß es.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Symrise BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen