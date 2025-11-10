DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,29 -2,6%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.673 -1,1%Euro 1,1561 +0,0%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.135 +0,5%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter erholt -- Börsen in Fernost überwiegend tiefer -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
K+S-Aktie im Plus: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Symrise Aktie

Symrise Aktien-Sparplan
71,80 EUR +0,28 EUR +0,39 %
STU
Marktkap. 10,11 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Jefferies & Company Inc.

Symrise Underperform

08:26 Uhr
Symrise Underperform
Symrise AG
71,80 EUR 0,28 EUR 0,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Bei Symrise verwies Counihan auf etliche Herausforderungen. Im Inhaltsstoffe-Bereich sieht er die größten operativen Risiken./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise Underperform

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
71,52 €		 Abst. Kursziel*:
-3,52%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
71,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,90%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

08:26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Symrise Buy UBS AG
05.11.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 Symrise Kaufen DZ BANK
29.10.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

