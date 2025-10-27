Deutsche Börse-Aktie fester: Geringeres Wachstum im dritten Quartal
Das Wachstum der Deutsche Börse hat sich im dritten Quartal weiter verlangsamt.
Werte in diesem Artikel
Die Nettoerlöse legten kaum zu, vergleichsweise besser entwickelte sich die Ergebnisseite. Vor allem fallende Zinseinnahmen bremsten. Dennoch schlug der Börsenanbieter die Analystenerwartungen. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Konzern.
Die Erlöse stiegen im dritten Quartal auf 1,44 Milliarden Euro von 1,40 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von 1,43 Milliarden Euro knapp überboten.
Das EBITDA erhöhte sich auf 842 Millionen Euro nach 802 Millionen Euro. Die Konsensschätzung von 813 Millionen Euro wurde somit klar geschlagen. Das Nachsteuerergebnis stieg auf 473 Millionen Euro von 445 Millionen im Vergleichszeitraum, die Erwartung lag bei 461 Millionen. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,59 Euro je Anteilsschein nach 2,42 Euro, der Marktkonsens lag bei 2,47 Euro.
Die operativen Kosten lagen im dritten Quartal den weiteren Angaben zufolge bei 604 Millionen Euro nach 603 Millionen Euro im Vergleichszeitraum. Analysten hatten im Schnitt Kosten von 617 Millionen Euro prognostiziert.
Die Deutsche Börse bestätigte die Ziele für das laufende Jahr. Die Hessen streben Nettoerlöse ohne das volatile Treasury-Ergebnis von rund 5,2 Milliarden Euro sowie ein EBITDA ohne Treasury-Ergebnis von rund 2,7 Milliarden Euro an.
RBC belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Sector Perform'
Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Börse nach vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die um ein Prozent besser als erwartet ausgefallenen Umsätze seien auf höhere Treasury-Resultate in den Bereichen Handel & Clearing sowie Wertpapierdienstleistungen zurückzuführen, schrieb Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Geringer als erwartet ausgefallene Betriebskosten hätten zudem zu einem Übertreffen der Ebitda-Erwartungen beigetragen. Wie erwartet, seien vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, bei dem die Deutsche Börse die Weiterentwicklung ihrer Strategie über 2026 hinaus vorstellen wolle, keine weiteren Prognosen veröffentlicht worden.
Die Deutsche Börse-Aktie notierte im Tradegate-Handel zeitweise 0,26 Prozent höher bei 229,60 Euro.
DOW JONES / dpa-AFX
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Deutsche Börse News
Bildquellen: Deutsche Börse, Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
Analysen zu Deutsche Börse AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:46
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21:36
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:46
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21:36
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen