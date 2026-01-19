Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 38,8 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 258 auf 265 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für das vierte Quartal am Dienstag an jüngste Tarsaktionsvolumina, aber auch den mittelfristigen Ausblick vom Kapitalmarkttag im Dezember sowie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm an. Die Eschborner legen am 11. Februar ihre Ergebnisse vor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
265,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
210,20 €
|Abst. Kursziel*:
26,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
210,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,71%
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|11:11
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
