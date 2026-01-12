DAX 25.405 +0,6%ESt50 6.016 +0,3%MSCI World 4.527 +0,1%Top 10 Crypto 12,13 -0,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.746 +0,8%Euro 1,1662 -0,1%Öl 64,33 +0,1%Gold 4.578 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen vorwiegend höher - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick 2026: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Munich Re, DroneShield, Lufthansa, Nordex, UBS im Fokus
Top News
Ausblick: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
73,76 EUR +1,12 EUR +1,54 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,79 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

08:01 Uhr
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
73,76 EUR 1,12 EUR 1,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach angekündigten Aktienrückkäufen und angesichts eines geplanten Anteilsverkaufs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Angesichts der Tatsache, dass das 2015 erworbene Terpenen-Geschäft aufgrund der schwachen finanziellen Entwicklung wieder veräußert werde, halte er eine gewisse Wertminderung für nicht überraschend und gehe von einem Buchwert in Höhe von 200 bis 300 Millionen Euro aus, schrieb Edward Hockin in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro betrachte er als sinnvolle Verwendung der Bilanz des Duft- und Aromenherstellers./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,62 €		 Abst. Kursziel*:
48,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
73,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,35%
Analyst Name:
Edward Hockin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

08:01 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Symrise Overweight Morgan Stanley
16.12.25 Symrise Equal Weight Barclays Capital
15.12.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Millionenwert Symrise-Aktie: Terpene-Sparte steht zum Verkauf Symrise-Aktie: Terpene-Sparte steht zum Verkauf
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Symrise beschleunigen Erholung - Terpenen-Verkauf und Rückkäufe
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.460 Pkt - Symrise gesucht
EQS Group EQS-News: Symrise AG kündigt Aktienrückkaufprogramm an
dpa-afx Symrise will Aktien zurückkaufen
Dow Jones Symrise kauft Aktien für 400 Millionen Euro zurück
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 400 Mio.
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG beschließt das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und nimmt eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung vor, sowie eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung an Swedencare AB
finanzen.net Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Nachmittag ins Plus
EQS Group EQS-News: Symrise AG Announces Inaugural Share Buy-back Program
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG resolves a share buy-back program in the amount of EUR 400 million
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG decides to divest its terpenes business and makes non-cash impairment. Symrise AG's investment in Swedencare AB is subject to a non-cash impairment.
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks What Makes Symrise (SYIEY) a New Buy Stock
EQS Group EQS-AFR: Symrise AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Symrise AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Symrise AG zu myNews hinzufügen