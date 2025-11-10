Symrise Aktie
Marktkap. 10,11 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 93 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Neutral
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
71,72 €
|Abst. Kursziel*:
-2,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
71,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,48%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
