Symrise Aktie

Marktkap. 10,11 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Goldman Sachs Group Inc.

Symrise Neutral

13:36 Uhr
Symrise Neutral
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
71,78 EUR 0,26 EUR 0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 93 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Neutral

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
71,72 €		 Abst. Kursziel*:
-2,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
71,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,48%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

