Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, NIO, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen
BioNTech-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang und Verlust in Q4 - Gründer verlassen Unternehmen BioNTech-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang und Verlust in Q4 - Gründer verlassen Unternehmen
Aktie unter die Lupe

Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

10.03.26 12:37 Uhr
Analyse enthüllt: So denkt JP Morgan Chase & Co. über die Symrise-Aktie | finanzen.net

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Symrise-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
71,34 EUR 0,90 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen und der anschließenden Telefonkonferenz des Aromen- und Duftstoffherstellers habe er seine Schätzungen überarbeitet, schrieb Edward Hockin in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seine gut halbierte Prognose für das diesjährige vergleichbare Wachstum liege nun unter der Unternehmenszielspanne. Denn er habe zwar mit einem verhaltenen Jahresstart gerechnet, aber nicht mit einem so schwachen, wie es die Hinweise für das laufende Quartal signalisierten. Auf Basis seiner Schätzungen für 2027 sehe die Aktie aber weiter günstig aus.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:20 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 71,88 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 39,12 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.566 Symrise-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 4,4 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Symrise am 30.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
12:36Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Symrise Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026Symrise BuyDeutsche Bank AG
05.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12:36Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.03.2026Symrise BuyDeutsche Bank AG
05.03.2026Symrise BuyUBS AG
04.03.2026Symrise BuyUBS AG
04.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:56Symrise Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
13.01.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
