Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen und der anschließenden Telefonkonferenz des Aromen- und Duftstoffherstellers habe er seine Schätzungen überarbeitet, schrieb Edward Hockin in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seine gut halbierte Prognose für das diesjährige vergleichbare Wachstum liege nun unter der Unternehmenszielspanne. Denn er habe zwar mit einem verhaltenen Jahresstart gerechnet, aber nicht mit einem so schwachen, wie es die Hinweise für das laufende Quartal signalisierten. Auf Basis seiner Schätzungen für 2027 sehe die Aktie aber weiter günstig aus.

Um 12:20 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 71,88 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 39,12 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.566 Symrise-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 4,4 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Symrise am 30.07.2026 präsentieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT





