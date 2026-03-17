DAX 23.731 +0,7%ESt50 5.769 +0,5%MSCI World 4.395 +0,2%Top 10 Crypto 9,6040 -3,1%Nas 22.480 +0,5%Bitcoin 63.956 -0,3%Euro 1,1530 -0,1%Öl 102,1 -1,4%Gold 4.993 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen - Umsatz- und EBIT-Prognose gekappt -- Rüstungsaktien, Droneshield im Fokus
Top News
Aktie im Fokus: NVIDIA plant wohl Open-Source-Plattform für KI-Agenten Aktie im Fokus: NVIDIA plant wohl Open-Source-Plattform für KI-Agenten
Tesla-Aktie im Blick: Tochtergesellschaft erhält Stromlizenz in Großbritannien Tesla-Aktie im Blick: Tochtergesellschaft erhält Stromlizenz in Großbritannien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
73,44 EUR +0,08 EUR +0,11 %
FSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,36 Mrd. EUR

KGV 38,61
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

08:01 Uhr
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
73,44 EUR 0,08 EUR 0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Zutatenhersteller wie Symrise seien eine defensive Option, aber für einen Einstieg sei es zu früh. Es gebe gewisse Risiken einer Wachstumsdelle. Pannuti favorisiert Kerry und Symrise gegenüber Givaudan./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,92 €		 Abst. Kursziel*:
35,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
73,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,17%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

08:01 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag kaum bewegt
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Abschlägen
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
finanzen.net DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Symrise von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael König, buy
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, buy
EQS Group EQS-News: Symrise delivered solid organic sales growth and strong profitability improvement for 2025
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Symrise AG zu myNews hinzufügen