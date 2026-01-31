DAX 24.447 -0,4%ESt50 5.908 -0,7%MSCI World 4.517 -0,2%Top 10 Crypto 9,8475 -1,1%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 64.772 -0,2%Euro 1,1857 +0,1%Öl 66,26 -6,3%Gold 4.633 -4,8%
Symrise Aktie

71,28 EUR +0,44 EUR +0,62 %
STU
Marktkap. 9,93 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Jefferies & Company Inc.

Symrise Underperform

08:21 Uhr
Symrise Underperform
Symrise AG
71,28 EUR 0,44 EUR 0,62%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Edward Mundy trackte am Sonntag die Kursentwicklungen, Bewertungen und Veränderungen der Markterwartungen für die globale Konsumgüterbranche. Im Januar seien vor allem Brauereien und Tabakwerte gut gelaufen. Die Aktien von Spirituosenherstellern, Nahrungsmittelunternehmen und Zutatenzulieferern seien hinterhergehinkt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
71,06 €		 Abst. Kursziel*:
-2,90%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
71,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,20%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

08:21 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Symrise Kaufen DZ BANK
16.01.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Analystenmeinungen So schätzen die Analysten die Symrise-Aktie im Januar 2026 ein So schätzen die Analysten die Symrise-Aktie im Januar 2026 ein
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag nahe Nulllinie
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag nahezu unbewegt
finanzen.net DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start mit Zuschlägen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise verteuert sich am Vormittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
EQS Group EQS-News: Symrise AG Announces Inaugural Share Buy-back Program
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG resolves a share buy-back program in the amount of EUR 400 million
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG decides to divest its terpenes business and makes non-cash impairment. Symrise AG's investment in Swedencare AB is subject to a non-cash impairment.
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
