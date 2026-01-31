Symrise Aktie
Marktkap. 9,93 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Edward Mundy trackte am Sonntag die Kursentwicklungen, Bewertungen und Veränderungen der Markterwartungen für die globale Konsumgüterbranche. Im Januar seien vor allem Brauereien und Tabakwerte gut gelaufen. Die Aktien von Spirituosenherstellern, Nahrungsmittelunternehmen und Zutatenzulieferern seien hinterhergehinkt./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
69,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
71,06 €
|Abst. Kursziel*:
-2,90%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
71,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,20%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
