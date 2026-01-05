Symrise Aktie
Marktkap. 9,55 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. 2026 werde ein besseres Jahr für die europäischen Aromen- und Duftstoff-Hersteller, das bereinigte Wachstum dürfte die kritische Hürde von 5 Prozent aber nicht überschreiten, schrieb Lisa De Neve in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher bevorzugt sie Sektoraktien wie Symrise, die sie als strukturelle Gewinner ansieht und bei denen die Konsensschätzungen als erreichbar erscheinen./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Overweight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Morgan Stanley
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
68,32 €
|Abst. Kursziel*:
49,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,17%
|
Analyst Name:
Lisa De Neve
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
