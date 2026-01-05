DAX 24.862 +0,0%ESt50 5.899 -0,4%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 79.787 -0,5%Euro 1,1710 -0,1%Öl 61,93 +0,3%Gold 4.451 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Infineon 623100 Chevron 852552 Siemens Energy ENER6Y ExxonMobil 852549 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Fidelity-Ausblick 2026: Das sind die Qualitätsaktien in unsicheren Zeiten Fidelity-Ausblick 2026: Das sind die Qualitätsaktien in unsicheren Zeiten
HHLA-Aktie mit Kurssprung: Minderheitsaktionäre sollen hinausgedrängt werden HHLA-Aktie mit Kurssprung: Minderheitsaktionäre sollen hinausgedrängt werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
68,38 EUR +0,46 EUR +0,68 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,55 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

Morgan Stanley

Symrise Overweight

10:56 Uhr
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
68,38 EUR 0,46 EUR 0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. 2026 werde ein besseres Jahr für die europäischen Aromen- und Duftstoff-Hersteller, das bereinigte Wachstum dürfte die kritische Hürde von 5 Prozent aber nicht überschreiten, schrieb Lisa De Neve in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher bevorzugt sie Sektoraktien wie Symrise, die sie als strukturelle Gewinner ansieht und bei denen die Konsensschätzungen als erreichbar erscheinen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Morgan Stanley		 Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
68,32 €		 Abst. Kursziel*:
49,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,17%
Analyst Name:
Lisa De Neve 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

10:56 Symrise Overweight Morgan Stanley
16.12.25 Symrise Equal Weight Barclays Capital
15.12.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Analyse im Fokus Symrise-Analyse: Aktie von Morgan Stanley mit Overweight bewertet Symrise-Analyse: Aktie von Morgan Stanley mit Overweight bewertet
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag gesucht
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise verliert am Nachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert nachmittags
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Kursplus
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Mittag schwächer
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Symrise-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks What Makes Symrise (SYIEY) a New Buy Stock
EQS Group EQS-AFR: Symrise AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Symrise AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Symrise AG zu myNews hinzufügen