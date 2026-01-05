Morgan Stanley

Symrise Overweight

10:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. 2026 werde ein besseres Jahr für die europäischen Aromen- und Duftstoff-Hersteller, das bereinigte Wachstum dürfte die kritische Hürde von 5 Prozent aber nicht überschreiten, schrieb Lisa De Neve in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher bevorzugt sie Sektoraktien wie Symrise, die sie als strukturelle Gewinner ansieht und bei denen die Konsensschätzungen als erreichbar erscheinen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

