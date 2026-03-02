DAX 24.180 +1,6%ESt50 5.875 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.242 +4,1%Euro 1,1646 +0,3%Öl 83,08 +1,4%Gold 5.195 +2,1%
Symrise Aktie

71,42 EUR -2,10 EUR -2,86 %
STU
Marktkap. 10,69 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Symrise AG
71,42 EUR -2,10 EUR -2,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Hinsichtlich der Jahresziele für 2026 hänge für den Hersteller von Duft- und Aromastoffen viel vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Chris Counihan am Mittwoch nach Geschäftszahlen und Ausblick./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
72,82 €		 Abst. Kursziel*:
-5,25%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
71,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,39%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

10:36 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Symrise Equal Weight Barclays Capital
09:21 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

