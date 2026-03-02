Symrise Aktie
Marktkap. 10,69 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Hinsichtlich der Jahresziele für 2026 hänge für den Hersteller von Duft- und Aromastoffen viel vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Chris Counihan am Mittwoch nach Geschäftszahlen und Ausblick./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Underperform
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
69,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
72,82 €
|Abst. Kursziel*:
-5,25%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
71,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,39%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
