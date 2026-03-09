Symrise Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen und der anschließenden Telefonkonferenz des Aromen- und Duftstoffherstellers habe er seine Schätzungen überarbeitet, schrieb Edward Hockin in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seine gut halbierte Prognose für das diesjährige vergleichbare Wachstum liege nun unter der Unternehmenszielspanne. Denn er habe zwar mit einem verhaltenen Jahresstart gerechnet, aber nicht mit einem so schwachen, wie es die Hinweise für das laufende Quartal signalisierten. Auf Basis seiner Schätzungen für 2027 sehe die Aktie aber weiter günstig aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
