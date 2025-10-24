DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.426 +0,2%Top 10 Crypto 15,12 -5,1%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 96.939 -1,1%Euro 1,1654 +0,0%Öl 64,48 -1,9%Gold 3.955 -0,9%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Symrise Aktie

Symrise Aktien-Sparplan
76,76 EUR -3,36 EUR -4,19 %
STU
Marktkap. 11,23 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Jefferies & Company Inc.

Symrise Underperform

21:06 Uhr
Symrise Underperform
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
76,76 EUR -3,36 EUR -4,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 71 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Chris Counihan nahm nach den vorgelegten Quartalszahlen geringfügige Änderungen an seinen operativen Ergebnisschätzungen vor. Zudem liege seine Prognose für das Umsatzwachstum ohne Portfolioeffekte am unteren Ende der vom Unternehmen ausgegebenen Spanne, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2026 sieht er den Aromen- und Duftstoffhersteller gleich vor einer ganzen Reihe an Herausforderungen stehen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise Underperform

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
76,68 €		 Abst. Kursziel*:
-10,02%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
76,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,11%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

