Symrise Aktie
Marktkap. 11,23 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 71 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Chris Counihan nahm nach den vorgelegten Quartalszahlen geringfügige Änderungen an seinen operativen Ergebnisschätzungen vor. Zudem liege seine Prognose für das Umsatzwachstum ohne Portfolioeffekte am unteren Ende der vom Unternehmen ausgegebenen Spanne, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2026 sieht er den Aromen- und Duftstoffhersteller gleich vor einer ganzen Reihe an Herausforderungen stehen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Underperform
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
69,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
76,68 €
|Abst. Kursziel*:
-10,02%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
76,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,11%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|21:06
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Symrise Buy
|UBS AG
|10:56
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10:11
|Symrise Buy
|Warburg Research
|10:06
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21:06
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Symrise Buy
|UBS AG
|10:56
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10:11
|Symrise Buy
|Warburg Research
|10:06
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Symrise Buy
|UBS AG
|10:11
|Symrise Buy
|Warburg Research
|10:01
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|21:06
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital