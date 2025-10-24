Symrise Aktie
Marktkap. 11,23 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Equal Weight" belassen. Enttäuschende Quartalszahlen und die Prognosesenkung seien ein Rückschlag, gerade angesichts der jüngsten Kurserholung, schrieb Alex Sloane am Dienstagmorgen. Preisdruck im Bereich Aroma Molecules bleibe die größte Bremse./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Equal Weight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
77,04 €
|Abst. Kursziel*:
11,63%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
77,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,60%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
